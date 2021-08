Freixo e Castro registram empate técnico na disputa pelo governo do Rio

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) está tecnicamente empatado com o governador Cláudio Castro (PL) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, aponta pesquisa Exame/Ideia. De acordo com o levantamento, Freixo registra 22% das intenções de voto e o atual gestor estadual possui 21%. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aparece com 16% da preferência do eleitorado.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto e foi realizada por telefone.A margem de erro é de 1,85 ponto porcentual para mais ou para menos.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE