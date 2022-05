Frio: Padre Lancellotti chora ao atender homem com hipotermia em São Paulo

Apoie o 247

247 - O padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, chorou ao atender um homem em situação de rua enfrentando hipotermia ontem, no Núcleo de Convivência São Martinho, abrigo na zona leste de São Paulo. No mesmo local, Isaías de Faria, 66, morreu após sofrer uma convulsão à espera do café da manhã. As informações são do portal UOL.

"Cansa de falar, cansa. Porque se aqui tá assim, você imagina por aí tudo, como é que tá?", disse o padre emocionado ao "Jornal Hoje", da TV Globo.

"Ele dormiu na rua, ele deve ter ingerido álcool, porque é o quadro de sempre, ingere álcool e aquece. Ele é volátil, metaboliza, e aí começa a congelar. Ele está com todo o quadro de enrijecimento e agora com todo esse aquecimento que está fazendo, vai voltando a pressão, mas é o quadro típico da hipotermia", explicou ele, sobre o quadro de saúde do homem que atendeu.

O padre ainda criticou a atuação das autoridades diante da onda de frio que assola a cidade.

Catedral metropolitana de São Paulo acolhe irmãos em situação de rua no frio https://t.co/kXCrTcGCMk





"A gente tem que sair da insensibilidade para o aquecimento da caridade. Sair da hostilidade para a hospitalidade. Muitas vezes o poder público fica parado no lugar, esperando que as pessoas venham. O movimento tem que ser ao contrário.", criticou.

