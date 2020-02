Frota: para defender o filho, Bolsonaro “já mexeu no Coaf, no MP, na PF, já fez acordos com STF”

"Medo da perícia nos celulares , mas durante anos empregaram a mãe e a esposa do miliciano. Para defender o filho já mexeu no Coaf no MP na PF, já fez acordos com STF, agora diz que ele mandou homenagear um herói um grande homem. Fica nervoso toda vez que o assunto vem à tona", escreveu o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) no Twitter edit

247 - Ex-filiado ao PSL, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) compartilhou no Twitter um vídeo com Jair Bolsonaro dizendo que "em alguns momentos, os grupos de extermínio são bem-vindos".

"Medo da perícia nos celulares, mas durante anos empregaram a mãe e a esposa do miliciano. Para defender o filho já mexeu no Coaf no MP na PF, já fez acordos com STF, agora diz que ele mandou homenagear um herói um grande homem. Fica nervoso toda vez que o assunto vem à tona", escreveu o parlamentar no Twitter.

Nesta terça-feira (18), Bolsonaro demonstrou preocupação com a perícia nos celulares do miliciano Adriano da Nóbrega. "Quem fará a perícia nos telefones do Adriano? Poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime?", escreveu ele na rede social.

