Frota pede desculpas: ‘Perdão, Caetano; Perdão, Gil; Perdão, Chico’

"Em alguns momentos eu passei dos limites, né? E isso faz parte desse bolsonarismo sujo, covarde, ideológico e radical, do qual eu fazia parte", afirmou o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) ao falar de ataques à classe artística quando era aliado de Jair Bolsonaro. Tucano pediu desculpas aos músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) pediu desculpas a ícones da classe artística pelos ataques à categoria quando o parlamentar era aliado de Jair Bolsonaro. "Perdão, Caetano, perdão, Gil, perdão, Chico. Eu passei dos limites. E isso faz parte desse bolsonarismo sujo, covarde, ideológico e radical do qual eu fazia parte", disse o tucano à coluna de Guilherme Amado.

"Em alguns momentos eu passei dos limites, né? E isso faz parte desse bolsonarismo sujo, covarde, ideológico e radical, do qual eu fazia parte. Em janeiro de 2019, eu começo a romper com o Bolsonaro. Quando você vai para o Congresso, começa a entender que as coisas são diferentes. Abre o diálogo, vai amadurecendo", afirmou.

"Considero que em muitos momentos eu me excedi, errei e também não tenho problema nenhum em pedir desculpas. Eu tenho uma história bem bacana com o Caetano, conheço o Gil há muitos anos, joguei bola na casa do Chico. O problema foi eu ter colocado nas minhas redes sociais informações que infelizmente eu não chequei antes, não eram verdadeiras. Então, eu acabei pagando por isso, fui processado por essas três estrelas, das quais eu gosto, inclusive".

