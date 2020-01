Frota vai convocar Regina Duarte para sabatina em Comissão da Câmara

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) vai protocar um requerimento de convocação da atriz Regina Duarte para uma sabatina na Comissao de Cultura da Câmara sobre os planos dela no governo Jair Bolsonaro. A artista deve assumir a secretaria especial de Cultura.

O tucano deve protocolar o requerimento assim que a atriz assumir o cargo, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (27) pela coluna de Lauro Jardim.

Neste domingo (26), Frota criticou a "caretice" do governo que Regina Duarte fará parte. "Fico imaginando depois que Regina assumir a Cultura do Gov Bolsonaro, Gov conservador, careta que censura e é terrivelmente evangélico a nova temporada de Férias com Ex da Mtv [email protected] @MTVBrasil vai ser de Férias com o irmão", tuitou.