Garota de 10 anos morre após ser baleada enquanto brincava na rua

247 - Uma menina de 10 anos morreu após ser baleada enquanto brincava em uma rua de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima, Rafaelly da Rocha Vieira, estava acompanhada de outras crianças quando homens em um carro não identificado passaram atirando. O caso aconteceu na rua Doutor Monteiro de Barros, nesta quarta-feira (25).

Rafaelly chegou a ser socorrida e levada para a UPA do Bairro Jardim Íris, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou em nota que testemunhas já foram ouvidas e que investigadores buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar a autoria do disparo que atingiu a menina. As informações são do Uol.

