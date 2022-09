Genial/Quaest: Zema chega a 47% mas vantagem para Kalil diminui em Minas Gerais

Apoie o 247

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (9), mostra que o governador Romeu Zema (Novo) segue com vantagem na corrida eleitoral em Minas Gerais. O candidato à reeleição tem 47% das intenções de voto, oscilando um ponto para cima em relação aos 46% que marcava em agosto. Entretanto, seu principal adversário, o ex-prefeito Alexandre Kalil diminuiu a distância.

Zema agora está 19 pontos à frente de Alexandre Kalil (PSD), escolhido por 28% dos eleitores mineiros no primeiro turno. Candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, o ex-prefeito de Belo Horizonte tinha 24% das intenções de voto no mês passado.

O senador Carlos Viana (PL) caiu quatro pontos em um mês e agora é citado por 2% dos eleitores mineiros. Viana tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, também filiado ao PL e candidato à reeleição.

Para um eventual segundo turno entre Zema e Kalil, a Quaest indica vitória do atual governador por 59% a 28%.

A Quaest entrevistou presencialmente 2 mil eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número MG-09401/2022. A margem de erro do levantamento é estimada em dois pontos percentuais, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

