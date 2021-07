Géssica Barbosa, esposa de Galo, obtém liberdade provisória e deixa prisão

Revista Fórum - Géssica Barbosa, esposa do ativista Paulo Galo, foi solta na tarde desta sexta-feira (30). Ela havia sido presa, provisoriamente, sem nenhuma justificativa, e estava no 89º Distrito Policial, em São Paulo. Os dois foram detidos por envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato. No entanto, Géssica sequer esteve no local.

A informação foi confirmada por um dos advogados de defesa do casal, Jacob Filho: “Ela está em liberdade provisória e saiu, não por meio de habeas corpus (HC), mas pelo pedido de revogação da prisão”, disse.

Em relação à situação de Galo, segundo o advogado, não há novidades. “Tanto o pedido de HC quanto de audiência de custódia ainda não foram julgados”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da reportagem na Fórum.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.