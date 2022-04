Gleisi adverte PSB: acordo no Rio prevê apoio a Freixo para o governo e Ceciliano para o Senado

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Após o PSB emitir sinais de que não pretende retirar a candidatura de Alessandro Molon ao Senado, o PT formalizou seu descontentamento à direção nacional dos socialistas. Os petistas enfatizam a necessidade de se retomar os termos do compromisso original que prevê a participação dos dois partidos na chapa majoritária.

Nesta segunda-feira, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, advertiu o presidente do PSB, Carlos Siqueira, de que o acordo firmado prevê as candidaturas de Freixo ao Governo e de André Ceciliano ao Senado. Gleisi se manifestou por carta para consignar a divergência com a postura dos socialistas e reafirmar os termos originais do acordo

A carta foi emitida após a estratégia dos pessebistas de levar Molon para o evento que formalizou a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE