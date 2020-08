Gleisi diz que petistas precisam votar em Tatto em São Paulo e pede “lealdade ao candidato do partido”

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, disse que os petistas precisam votar em Jilmar Tatto em São Paulo e pediu “lealdade ao candidato do partido”, segundo a Folha de S. Paulo. Ela disse que “a filiação petista carrega consigo algumas responsabilidades, entre elas a de lealdade ao candidato do partido” e lembra que “o estatuto prevê medidas para casos em que isso não acontece”.

“Em relação aos não-filiados, mas que são próximos, é um direito deles fazerem essa opção. Nesses casos, o PT da capital, o estadual e o nacional, têm de chamar as pessoas para conversar”, ressaltou Gleisi.

A dirigente petista ainda lembrou que "Jilmar tem uma atuação grande na periferia de São Paulo, um trabalho muito antigo”. “A nossa militância está bem organizada, em várias zonais e coordenações regionais. Acredito que a campanha vai crescer muito”, destacou.

“Se aparecerem filiados da capital, expressões do partido aqui em São Paulo, aí vamos tomar providências com base no estatuto do PT. Comissão de ética é uma possibilidade”, afirmou o coordenador da campanha de Tatto, Laércio Ribeiro, que preside o diretório municipal do partido.

“Tenho curiosidade de perguntar a essas pessoas [que não apoiam a candidatura petista] o que está acontecendo. Qual a diferença do programa? Ou é porque querem alguém com estética de classe média? O Tatto veio da Capela do Socorro, não tem esse estereótipo”, afirmou.

E ainda destacou que a campanha também tem apoio dos artistas: “teremos mais de 800 artistas populares. Eles não são globais, mas são reconhecidos nos bairros, cantam nos bares, têm uma representatividade na ponta”.

