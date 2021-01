Governador do Rio defende adiamento do Enem

Ao pedir o adiamento do Enem, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, alegou déficit de aprendizagem de parte dos alunos, principalmente os mais vulneráveis, nesta pandemia da Covid-19 edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, defenderam o adiamento do Enem, marcado para este domingo (17). O governo alegou déficit de aprendizagem de parte dos alunos, principalmente os mais vulneráveis, que não tiveram condições de se preparar para o exame em 2020 e terão que competir com alunos da rede particular.

"Essa é uma decisão do Governo Federal, mas, ainda assim, somos favoráveis a esse adiamento, pois muitos dos nossos alunos, do Brasil todo, não só do Rio de Janeiro, não tiveram o acesso suficiente à conectividade para esse realizar de forma plena esse processo", disse o chefe do Executivo fluminense em live na internet.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) manteve a decisão da Justiça Federal de manter as datas do domingo próximo (17) para a realização do exame.

