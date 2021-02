Governo de Minas e Vale assinam acordo de R$ 37,6 bilhões para reparar tragédia de Brumadinho

"Este é o maior acordo, em valor, da história do Brasil e o segundo do mundo", disse o secretário de governo Mateus Simões. O acordo servirá para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho (MG) edit

247 - O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram, na manhã desta quinta-feira (4), o acordo de R$ 37,6 bilhões para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que aconteceu há dois anos. Ao menos 270 pessoas morreram por causa do rompimento de uma barragem da Vale.

"Este é o maior acordo, em valor, da história do Brasil e o segundo do mundo", disse o secretário de governo Mateus Simões.

Além do Executivo mineiro, as negociações envolveram representantes do Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, e do Tribunal de Justiça de Minas, além da própria Vale.

Representantes dos atingidos e de familiares das vítimas reclamam que não foram ouvidos nem chamados para participar das negociações.

O dinheiro será investido nas seguintes obras: Novo Anel viário, Reforma do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, Auxílio emergencial para 110 mil pessoas, durante quatro anos, além de investimento em estradas, em hospitais regionais e em segurança hídrica da região metropolitana.

