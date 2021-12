Governo de São Paulo anuncia que vai adotar passaporte da vacina

Apoie o 247

247 - O governo estadual enviou um ofício à União requerendo a adoção imediata da exigência do documento para viajantes, uma recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) após a descoberta da variante ômicron no fim de novembro.

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria disse que, se o governo federal não adotar o passaporte da vacina até 15 de dezembro, o estado reforçará a cobrança, inclusive em aeroportos internacionais, que são de administração federal. O governador diz que se baseia em decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que deu autonomia aos estados e municípios no combate à pandemia, informa o UOL.

O passaporte da vacina já é adotado em algumas cidades do país como forma de permitir a reabertura de bares, restaurantes, cinemas e outros estabelecimentos de forma segura. Agora, para tentar frear a ômicron, a Anvisa sugeriu que fosse adotado também em pontos de entrada, como portos e aeroportos

