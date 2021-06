Governo de SP divulga calendário que prevê vacinar todos acima de 18 anos até outubro

A vacinação da população adulta do estado contra a Covid-19 está prevista para acabar em 31 de outubro. O calendário, no entanto, segundo o governo, pode ser alterada de acordo com as remessas de doses enviadas pelo Ministério da Saúde edit

247 - Após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciar pelo Twitter que vacinaria toda a população adulta do estado contra a Covid-19 até outubro, o governo paulista divulgou o calendário de imunização.

Pelo roteiro, a última parcela da população a ser vacinada é a de 18 a 24 anos, que será imunizada a partir de 11 de outubro.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização Regiane de Paula, o calendário foi organizado considerando a projeção de entregas de doses no site do Ministério da Saúde.

Veja o calendário:

1 a 20 de julho: 55 a 59 anos

2 a 16 de agosto – 50 a 54 anos

17 a 31 de agosto – 45 a 49 anos

1 a 10 de setembro – 40 a 44 anos

11 a 20 de setembro – 35 a 39 anos

21 a 30 de setembro – 30 a 34 anos

1 a 10 de outubro - 25 a 29 anos

11 a 31 de outubro - 18 a 24 anos

“O site [do Ministério da Saúde] tem uma projeção de vacinas. E ele, a cada momento, renova essa projeção, ou incluindo ou retirando vacinas. No mês de junho tivemos, inclusive, uma redução daquilo que a gente tinha de expectativa de vacinas. O que fizemos no plano estadual? Olhando para o que está no site do ministério, fizemos até um redutor, trabalhamos com uma redução baseada nos meses que o ministério tem reduzido o quantitativo de vacinas", explicou Regiane.

