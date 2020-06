Governo de SP estima que estado terá até 265 mil casos de Covid-19 no final de junho

Foi o que apontou a projeção do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado. De acordo com dados da secretaria estadual de Saúde, São Paulo tem 123.483 casos confirmados de Covid-19 edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Estado de São Paulo deve chegar ao final deste mês com entre 190 mil e 265 mil casos de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, de acordo com projeção do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado divulgado nesta quarta-feira.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o secretário estadual de Governo e vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), disse que essas projeções têm se mostrado corretas e que foram elas que balizaram o Plano São Paulo, como foi batizado a estratégia de reabertura gradual da economia no Estado.

“Trazemos agora a projeção feita pelo centro de contingência para o mês de junho, que coloca um crescimento de 1,7 a 2,4 vezes. Então em nenhum momento o Plano São Paulo anunciou que a pandemia foi embora”, disse Garcia.

“Nós estamos prevendo chegar no mês de junho entre 190 mil e 265 mil casos, como consequência disso, a preparação do sistema de saúde”, acrescentou o vice-governador.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, São Paulo tem 123.483 casos confirmados de Covid-19, com 8.276 mortes. A ocupação de leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) está em 72,3% para o Estado como um todo e em 84,7% na Grande São Paulo.

