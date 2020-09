Governo do Rio decreta autorização de público nos estádios de futebol

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou a autorização de 30% do público nos estádios de futebol do estado edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou a autorização de 30% do público nos estádios de futebol do estado. A medida vale somente para cidades com a bandeira amarela ou verde, ou seja, que representam menor risco de contágio do coronavírus. A publicação foi feita em edição extra do Diário Oficial.

Autoridades sanitárias e de segurança dos municípios contemplados pelo decreto devem apresentar seus protocolos até 72 horas antes das partidas. O documento precisar estar de acordo com as regras do "Plano de Retorno dos Torcedores aos Estádios de Futebol", elaborado pela CBF.

Entre as obrigações estão o distanciamento de, no mínimo, dois metros entre os torcedores, medição de temperatura na chegada dos presentes e distribuição de álcool em gel para os mesmos. A multa é de R$ 5 mil para o local que descumprir as determinações.