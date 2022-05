Guarda Municipal põe joelho no pescoço de homem negro e coloca saco branco perto dele para acusá-lo e prendê-lo por tráfico

Apoie o 247

247 - Um agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo colocou nessa segunda-feira (30) o joelho no pescoço de um homem negro, de 56 anos, e pôs um saco com pó branco perto dele para acusá-lo e prendê-lo por tráfico de drogas. O caso aconteceu na Rua Ana Cintra, na Santa Cecília, centro da capital paulista. Representantes de dois movimentos sociais, a Pastoral do Povo da Rua e o Grupo Tortura Nunca Mais, levantaram a suspeita de que os guardas teriam forjado o porte de droga para incriminar o homem injustamente. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (31) em reportagem do portal G1.

A Secretaria Municipal da Segurança Urbana divulgou duas notas. Na primeira, justificou a abordagem, ao dizer que os agentes da GCM fizeram "uso moderado da força, a fim de preservar a segurança dos agentes e do próprio infrator", que "tentou resistir à prisão".

Na segunda nota, a pasta disse que a Corregedoria da GCM vai apurar as denúncias de que os guardas agrediram o homem tentaram falsear a acusação contra o homem.

A secretaria informou que o caso foi registrado no 77º Distrito Policial (DP), Santa Cecília.

