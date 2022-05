Haddad diz que São Paulo vai mudar e que o que restou da social-democracia hoje está com Lula

Candidato do PT ao governo estadual também diz que irá superar o antipetismo no interior do estado edit

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, que disputará o governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, disse que o estado é uma espécie de bunker da elite do País. “Eu sei que aqui é um bunker de uma certa mentalidade da elite econômica. Mas há espaço para mudança”, afirmou, em entrevista a Beatriz Bulla e Pedro Venceslau, no Estado de S. Paulo.

Haddad também afirmou que o PT será aceito no interior de São Paulo. "Agora vai entrar, com um bom plano de governo. E também porque nem o Rodrigo (Garcia, governador que disputa a reeleição pelo PSDB) é tucano nem o Tarcísio (de Freitas, pré-candidato do Republicanos) é paulista. Vai entrar porque nós amadurecemos. Porque não deu certo esse modelo econômico imposto. A vida muda. A política não é estática. Se não há espaço para alternância no poder é porque tem alguma coisa errada", afirmou. "Uma das grandes falhas do PSDB foi não ter ouvido mais o PT. Digo isso com muita tranquilidade porque, como ministro da Educação, nunca tive um voto contra do PSDB (no Congresso). Eu negociava. O PSDB deveria ter feito mais isso, mas, como tinha maioria folgada, se dava ao luxo de não ouvir a oposição. Governar não é tudo ou nada. O PSDB deveria ter aberto mais o Palácio dos Bandeirantes para movimentos sociais e para quem pensa diferente", acrescentou.

Haddad também mencionou apoio de tucanos, como Aloysio Nunes, ao ex-presidente Lula. "O que restou da velha social-democracia eu acho que vai com o Lula no primeiro turno. Essa é a minha opinião", pontuou. Ele também prometeu foco no combate à corrupção. "Quando prefeito, criei a Controladoria-Geral do Município, que, está agora relegada a terceiro plano. São Paulo nunca criou uma controladoria-geral do Estado. A primeira providência que vou tomar vai ser criar uma controladoria-geral do Estado", prometeu.

