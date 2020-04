Haddad: Fora Bolsonaro, mas também Fora Moro

247 – Em artigo publicado neste sábado, o ex-prefeito Fernando Haddad lembra que o ex-ministro Sergio Moro jamais respeitou as instituições brasileiras. "Bolsonaro jamais entenderá a autonomia da PF, reclamada por Moro. Mas o próprio Moro, bem entendido, tampouco se preocupa em preservá-la. A troca de favores que teria sugerido ao presidente lembra mais uma disputa por poder do que uma visão de Estado. Uma vez no STF, a autonomia da PF não seria mais da sua conta", diz ele.

"O que Moro demora a conceder é que quem deu autonomia à PF o fez porque nada temia, e nem imaginava que instituições da República se deixassem instrumentalizar contra quem as fortaleceu. Nem Bolsonaro nem Moro são dignos dos cargos que ocupam. Fora", pontua.

