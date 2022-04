Haddad lidera pesquisa para governo de São Paulo com 13 pontos de vantagem sobre França

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 26,04% da preferência do eleitorado paulista, de acordo com pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa, encomendada pelo Grupo Gazeta de S. Paulo, divulgada nesta quinta-feira (28).

Ainda conforme o levantamento, em seguida aparecem Márcio França (PSB, 13,20%) e Tarcísio de Freitas (Republicanos, 9,66%), ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o atual governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB, 3,06%), Renata Abreu (Podemos, 2,32%), Felício Ramuth (PSD, 1,59%), Vinicius Poit (Novo, 1,10%), Elvis Cezar (PSDB, 0,86%) e Abraham Weintraub (0,49%). Os eleitores indecisos somam 41,69% .

Ainda segundo o levantamento, a pesquisa estimulada aponta que Haddad venceria todos os demais candidatos. Em uma disputa sem um cenário sem Márcio França, Haddad teria 35,45% dos votos válidos contra 10,39% de Tarcísio de Freitas (10,39%), Rodrigo Garcia (3,67%), Renata Abreu (2,44%), Felício Ramuth (1,71%), Vinicius Poit (1,71%), Abraham Weintraub (0,98%) e Elvis Cezar (0,98%).Neste cenário, os indecisos chegam a 42,67%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista também aparece na liderança da pesquisa espontânea com 8,92% das intenções de voto. Já Tarcísio de Freitas e Márcio França, que aparecem na sequência, registram 5,99% e 3,30% respectivamente.Em seguida estão posicionados João Doria, com 1,34%, Rodrigo Garcia, com 1,10%, Eduardo Cury (PSDB, 0,12%), Felício Ramuth (0,12%), Guilherme Boulos (PSOL, 0,12%) e Vinicius Poit (0,12%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 25 de abril por meio de entrevistas pessoais domiciliares e de abordagem telefônica com 800 eleitores. A margem de erro para o total da amostra é de 3,5%, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06919/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE