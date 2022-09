Haddad promete reduzir pedágios em São Paulo, sem quebra de contratos

"Toda vez que vencer um contrato de concessão eu vou abrir uma nova licitação, não vou prorrogar com o mesmo preço", disse Haddad nas redes edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, usou as redes sociais para afirmar que, se eleito no pleito de outubro, não irá quebrar contratos, mas também não renovará concessões que não resultem em queda nos preços dos pedágios cobrados nas rodovias paulistas,.

“Toda vez que vencer um contrato de concessão eu vou abrir uma nova licitação, não vou prorrogar com o mesmo preço de pedágio. Não é justo onerar só o contribuinte se dá para fazer um acordo que beneficie todos”, postou Haddad no Twitter.

