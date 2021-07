Hello Kitty, gerente do tráfico em São Gonçalo, é morta em operação da PM

Uma das criminosas mais procuradas do Rio de Janeiro, Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, era braço direito do pai, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, apontado pela polícia como chefe do tráfico do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo edit

247 - Uma das criminosas mais procuradas do Rio de Janeiro, Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, foi morta na manhã desta sexta-feira (16) em uma operação da Polícia Militar. Outros três suspeitos morreram em confronto no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Hello Kitty era braço direito do pai, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, apontado pela polícia como chefe do tráfico do Salgueiro. Ele também morreu na operação. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Os dois chegaram a ser levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas já chegaram mortos.

Além das acusações por tráfico de drogas, o nome de Hello Kitty também aparece em inquéritos de assaltos a mão armada nas cidades de Niterói e São Gonçalo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.