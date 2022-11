Homem é barrado ao tentar entrar com cobra para passear em shopping de Belo Horizonte

Apoie o 247

247 - Um homem tentou passear com sua cobra em um shopping na sexta-feira (25) em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi barrado pelos seguranças. As informações são do portal F5.

O episódio ocorreu no Boulevard Shopping e repercutiu nas redes sociais após um registro da publicação ser publicado pela página "BH é meu país". Na imagem, o homem está com a cobra enrolada no pescoço enquanto conversa com o segurança do shopping.

Nos comentários da publicação, internautas saíram em defesa do dono da cobra. "Uai, mas lá não é pet friendly? Ou só serve quando é cachorro?", disse uma pessoa.

