Homem ofende atendente e quebra objetos em sorveteria após se recusar a usar máscara

Homem teria entrado no estabelecimento com a máscara no queixo, e após ser solicitado que ele colocasse a máscara sobre o rosto para atendimento no caixa, começaram as agressões e ofensas edit

247 - Após a proprietária de uma sorveteria solicitar que um cliente utilizasse a máscara de proteção contra o coronavírus da forma correta, o homem teve uma reação violenta. Além de xingar a mulher com palavrões, o homem chutou e quebrou equipamentos do estabelecimento.

O caso aconteceu no último sábado (12) em uma sorveteria da Avenida José Bonifácio, no Jardim Flamboyant, em Campinas e as imagens viralizaram nas redes.

Segundo Pollyanna Reis, proprietária da sorveteria, o cliente entrou no estabelecimento com a máscara no queixo, e após ela pedir para que ele colocasse a máscara sobre o rosto para atendimento no caixa, começaram as agressões e ofensas.

"Faz alguma coisa para ver se eu não quebro a sua cara, fala um 'A' pra você ver o que eu não faço", disse o homem identificado como como Rodrigo Ferronato.

A ira de Rodrigo foi porque após se negar a colocar a máscara, a proprietária do estabelecimento se recusou a continuar com a venda.

"Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Nós estamos com restrição de acesso. Atendendo uma família por vez, quando ele se aproximou para fazer o pagamento eu pedi educadamente para ele colocar a máscara corretamente. Ele se recusou, eu insisti, e depois eu me recusei a atender. Depois disso ele começou a se revoltar, pegou o telefone para ligar pra polícia, queria me gravar, começou a me ofender e a quebrar as coisas", declarou Pollyanna, em entrevista ao site Cidade On.

Ela informa que todas as imagens gravadas por outros clientes foram reunidas e serão levadas na delegacia para registro da ocorrência.

Rodrigo Ferronato, por sua vez, diz que teria sido agredido primeiro com um empurrão, um soco na barriga e tapas. Ainda afirmou que já fez um boletim de ocorrência contra o estabelecimento, e acionou o Procon pela recusa do atendimento. Sobre o desrespeito a máscara, Rodrigo ainda afirma que não havia distanciamento social no local, e que a máscara estava colocada, mas não estava sobre o nariz.

Eis o homem de bem

Esse é o Rodrigo Ferronato, morador de Campinas e proprietário da empresa 88print. Na rua, age assim quando a funcionária de uma sorveteria pede q ele use máscara p não contaminar outros seres humanos: pic.twitter.com/j1kR0r7ZXN — Marco Santo (@macsanto787) September 15, 2020

