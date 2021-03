Hospital de Nova York diz que desenvolveu a Butanvac, anunciada como 100% brasileira

247 - A Butanvac, vacina contra Covid-19 ainda em desenvolvimento e anunciada nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Butantan e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), como a primeira vacina brasileira contra o coronavírus, nasceu, na verdade, nos Estados Unidos, na Escola de Medicina Icahn do Instituto Mount Sinai, segundo a Folha de S. Paulo.

"Realizamos com sucesso experimentos com nossa vacina baseada no vírus da doença de Newcastle [NVD, um tipo de gripe aviária]. Enquanto isso, iniciamos testes de fase 1 no Vietnã e na Tailândia com a nossa nova geração (melhorada) de vacina de Covid. Estamos conduzindo um teste de fase 1 aqui no Mount Sinai", disse o diretor e professor do departamento de microbiologia do instituto, Peter Palese.

"Sim, também temos um acordo com o Instituto Butantan para entrar em testes clínicos no Brasil usando nosso vetor de vacina NVD. Também estamos desenvolvendo vacinas para variantes da Covid-19 baseadas nas versões sul-africana e brasileira para o Instituto Butantan", completou.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a instituição norte-americana forneceu o vetor da vacina para que o imunizante fosse produzido no Brasil. "O Butantan está fazendo o desenvolvimento integral da vacina a partir de parcerias que [o instituto] temos e com um consórcio internacional".

De acordo com Covas, o Butantan estabeleceu "inúmeras parcerias" para desenvolver o imunizante, mas elas só serão anunciandas quando os respectivos acordos estiverem firmados. "Os comunicados conjuntos das parcerias serão feitos no momento oportuno por cada instituição do consórcio".

Palese e outro diretor do hospital, Adolfo Garcia Sastre, têm a patente do modelo de vacina tal qual a Butanvac e foram responsáveis por conduzirem os testes pré-clínicos.

Em nota, o Butantan afirmou que a tecnologia da Butanvac é fruto de um consórcio internacional, mas que o imunizante anunciado nesta sexta-feira é sim "100% nacional".

Leia na íntegra:

O Instituto Butantan esclarece que a produção da ButanVac, primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus, é *100% nacional*, conforme anunciado na manhã desta sexta-feira, 26/3, em coletiva de imprensa.

É importante ressaltar que a ButanVac é e será desenvolvida integralmente no país, e o consórcio internacional tem um papel importantíssimo na concepção da tecnologia e no suporte técnico para o desenvolvimento do imunobiológico, algo imprescindível para uma vacina segura e eficaz.

No Brasil, o desenvolvedor da vacina é o Instituto Butantan. A vacina, portanto, é brasileira e dos brasileiros.

A matéria publicada pela Folha de S. Paulo traz a comunicado não oficial de um pesquisador de instituição norte-americana. A instituição não autorizou a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan sobre a nova vacina. Comunicados conjuntos serão feitos pelos integrantes do consórcio no momento oportuno, incluindo a instituição citada pela folha.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.