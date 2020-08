Idosos baleados em São Gonçalo, Rio de Janeiro, permanecem internados

As vítimas tinham ido visitar familiares em São Gonçalo quando erraram o caminho e entraram na comunidade do Jóquei. Traficantes fizeram diversos disparos contra o veículo edit

247 - Três idosos baleados nesta terça-feira (11) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, permanecem internados no Hospital estadual Alberto Torres. Tânia Gomes Moeda, de 70 anos, João Carlos Gomes Moeda, de 67, e Henrique Antônio Espíndola Berretta, de 78, estão em estado estável, segundo a Secretaria estadual de Saúde.

Os três idosos tinham ido a São Gonçalo visitar familiares quando erraram o caminho e entraram, de carro, em uma rua da comunidade do Jóquei. Traficantes fizeram diversos disparos contra o veículo. Tania levou um tiro no pescoço, Henrique, na coxa direita, e João Carlos foi atingido no peito.

