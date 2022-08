"Imagina explicar isso na favela", diz Ciro a empresários sobre suas propostas (vídeo)

No Rio de Janeiro, o candidato do PDT a presidente participou de encontro com empresários na Firjan edit

247 - O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, participou nesta quarta-feira (31) de encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), na capital fluminense.

Ao final de sua participação, Ciro deu uma declaração preconceituosa contra moradores de favelas. "É um comício pra gente preparada, imagina explicar isso na favela", afirmou o pedetista, pondo em dúvida se moradores de comunidades compreenderiam suas propostas para a economia.

‘É um comício pra gente preparada, imagina explicar isso na favela', diz Ciro após detalhar plano econômico a empresários; veja https://t.co/3YKtlnF3UQ pic.twitter.com/L3iIdQqQ3Y — O Globo Política (@OGloboPolitica) August 31, 2022





Quaest: Metade dos eleitores de Ciro acha que candidato do PDT deve apoiar Lula no segundo turno

A pesquisa da Quaest mostrou que, segundo 48% dos apoiadores de Ciro Gomes (PDT), o presidenciável deve apoiar o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem foi ministro. Outros 20% dos "ciristas" preferem que o ex-governador do Ceará apoie Jair Bolsonaro (PL). Para 25%, Ciro deve ficar neutro. O pedetista tem 8% das intenções totais de voto no primeiro turno, agora dois pontos percentuais acima do patamar de duas semanas atrás.

De acordo com a pesquisa da Quaest, contratada pelo banco Genial, o ex-presidente Lula continua em primeiro lugar, com 44% dos votos. Em segundo ficou Bolsonaro (32%) e Ciro, em terceiro.

