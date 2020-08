Impeachment: Witzel diz que ex-secretário Edmar Santos está 'desesperado'

Novos trechos da delação do ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, fizeram o governador do Rio, Wilson Witzel, divulgar um vídeo dizendo que Santos está "está desesperado". Witzel diz ainda que não tem "receio" do que o ex-secretário possa vir a revelar edit

247 - Pressionado por um processo de impeachment, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, gravou um vídeo para dizer que seu ex-secretário de Saúde está desesperado. Em paralelo, a defesa do governador tenta ganhar tempo e evitar a votação do impeachment.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “na noite desta sexta-feira, uma petição à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) questionou, dessa vez, a escolha da subprocuradora Lindôra Araújo para se manifestar sobre a ação que paralisou o processo de impedimento na Assembleia Legislativa do Rio( Alerj).”

A fala do governador foi: “Edmar Santos é um homem desesperado foi pego com a boca na botija, 8 milhões e meio de reais. E agora quer distribuir sua responsabilidade com outras pessoas, absolutamente sem provas. No processo penal, isso não vai funcionar. Edmar Santos será condenado e vai responder na cadeia sb seus fatos.”



Witzel ainda disse: “Há indícios que ele se aproveitou da pandemia para liderar um esquema de fraudes na saúde. As investigações sobre essas fraudes estão sendo agilizadas devido a implantação no nosso governo de modernas técnicas de combate à corrupção que deram transparência aos processos e, especialmente, a possibilidade da imprensa, dos deputados fiscalizarem. Prova disso, é que os crimes cometidos nos governos anteriores, demoraram décadas para serem descobertos.”

