Jair Renan participará do Mansão Vix, reality show com influencers

247 - O filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, participará da segunda edição do reality show Mansão Vix, que acontece em uma mansão em Guarapari, no Espírito Santo. O programa começa na sexta-feira (23) e termina na terça-feira (26).

Dos 25 influenciadores digitais que participarão do evento, 10 são homens, 10 mulheres e cinco da comunidade LGBTQI+.

O reality não tem um prêmio final e nem eliminações. O objetivo do programa é proporcionar interação nas redes sociais do participante com seu público e o público dos outros influencers. Com a participação, os moradores ganham projeção, tendo aumento em sua popularidade na internet. Assim, eventualmente conseguem atrair patrocinadores e publicidade.

Organizador do evento e financiador do projeto, Bruno Barroso disse ao site Folha Vitória que provas para conquistar o direito à suíte presidencial da mansão e até mesmo para causar intrigas podem acontecer.

