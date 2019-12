Janaína: Bolsonaro gera conflitos demais e pode cair antes de terminar o mandato

Parecerista do golpe de 2016, a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) teme que Jair Bolsonaro perca a governabilidade edit

247 – A deputada Janaína Paschoal, protagonista do golpe de 2016 contra a democracia brasileira, já teme a queda de Jair Bolsonaro. "Já na campanha identifiquei isso que o presidente é um líder do conflito. Ele só sabe liderar no conflito. O meu temor é que ele venha eventualmente a perder a mão desse grau de conflito", disse ela, em entrevista ao Globo. "E se os conflitos se acirrarem num ponto que ele não consiga mais governar?", questiona.

"Agora, ele decide criar um novo partido (o Aliança pelo Brasil) e divide o PSL. Ele conseguiu cindir pessoas que gostam verdadeiramente dele. Concordam com as coisas que ele diz e pensa. Ele conseguiu criar um cisma onde não precisava. Foi um grande erro, gerou muita mágoa", afirma, lembrando que ele pode não terminar o mandato. "Sim porque ele vai criando briga, briga, briga e estamos só no primeiro ano de mandato."