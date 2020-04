Janaina embarca no impeachment de Bolsonaro: tentou encobrir crimes próprios e da família

Autora do parecer encomendado pelo PSDB por R$ 45 mil para o golpe contra Dilma, a deputada estadual Janaina Paschoal afirmou que vê motivos para o prosseguimento do processo de impeachment de Jair Bolsonaro edit

247 - Autora do parecer encomendado pelo PSDB por R$ 45 mil para o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou nesta sexta-feira (24) que vê motivos para que seja dado prosseguimento ao pedido de abertura de processo de impeachment de Jair Bolsonaro.

Depois do pronunciamento do ex-ministro da Justiça Sergio Moro , a deputada diz que Bolsonaro tentou esconder seus crimes e os de sua família por meio de uma interferência na Polícia Federal. "Eu vejo que, no conjunto da obra, há elementos para o afastamento... [há] a falsidade no Diário Oficial e crime de responsabilidade. Ademais, ao que parece, ele tentou encobrir crimes próprios e da família".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.