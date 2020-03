Janaina Paschoal adverte para falsificação de números do coronavírus

"Só espero que as mudanças feitas na lei de acesso à informação não sejam para encobrir os números de infectados e mortos por coronavírus! Quem nega a realidade, muitas vezes, trata de adaptá-la", afirmou a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou a iniciativa do governo Jair Bolsonaro de restringir os prazos de resposta previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI). "Só espero que as mudanças feitas na lei de acesso à informação não sejam para encobrir os números de infectados e mortos por coronavírus! Quem nega a realidade, muitas vezes, trata de adaptá-la", escreveu a parlamentar no Twitter.

De acordo com a parlamentar, "os brasileiros deveriam anotar os nomes dos empresários, dos apresentadores de TV e dos políticos que, em meio a contaminações, mortes, velórios sem abraços, cremações isoladas... tiveram a ousadia de dizer que estão acima dos demais...que não são passíveis de contaminação...".

"Eles acreditam que seus cargos, seus dinheiros, sua fama fazem deles intocáveis. Anotemos os nomes deles... eles não são Deus! Abomináveis todos! Nojo é o que eu sinto olhando para a cara de cada um deles!", acrescentou.

A falta de testes e a demora nos resultados, infelizmente, ainda é uma realidade no país. Nesse contexto, peço que as autoridades médicas revejam o tratamento que vem sendo dispensado àqueles que não estão no grupo de risco. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) March 24, 2020

Respeitando as divergências, gostaria de consignar que, no contexto atual, defender o adiamento das eleições municipais nada tem a ver com afronta à Democracia. Muito ao contrário, aliás! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) March 24, 2020