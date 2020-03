Janaína Paschoal ironiza romance entre Gleisi e Lindbergh e leva invertida nas redes

247 – "Eu não gosto de comentar a intimidade alheia, mas, diante da notícia de que os Deputados Federais (e ex-Senadores) Gleisi e Lindibergh estão namorando, tomo a liberdade de dizer: nasceram um para o outro. Convivi um pouco com ambos no Senado. Sem dúvidas, são almas gêmeas!", disse a deputada Janaína Paschoal, nas redes sociais, demonstrando um certo recalque. As reações foram duras:

recalque, hein? com sorte, você também consegue um golpista para chamar de seu, fia https://t.co/jhHF2l9oA7 — cynara menezes (@cynaramenezes) March 3, 2020

Mágoa de cabocla: sua mais nova comentarista invejosa e rancorosa da felicidade alheia das extintas revistas Contigo, Capricho e Sétimo Céu. https://t.co/zKOX5Zrkbf — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) March 4, 2020

Olha o veneno escorrendo pro lado pessoal de um jeito feio feio...mas parece irresistível manchar a própria biografia, não é? Aff, tá caprichando! — Zélia Duncan (@zdoficial) March 3, 2020