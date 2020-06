Joice Hasselmann recebe alta após ser diagnosticada com Covid-19, diz gabinete

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) está cumprindo isolamento social em casa, após dizer que estava com um quarto do pulmão comprometido edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) recebeu alta médica na quarta-feira (17) após ter sido diagnosticada com coronavírus, de acordo com a assessoria de imprensa do gabinete. A parlamentar está cumprindo isolamento social em casa.

Pelo Twitter, Hasselmann informou que tinha sido diagnosticada com a Covid-19 e que estava internada com 1/4 do pulmão comprometido.

"Amigos, comunico que fui diagnosticada com a Covid-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar, fui internada para exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. Um quarto do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha", escreveu a parlamentar no Twitter.

