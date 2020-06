Jornal Nacional detona Wassef: Advogado e Queiroz se encontraram em hotel de Atibaia há um ano e meio

247 - O advogado Frederick Wassef conhecia Fabrício Queiroz há mais de um ano e meio, mostra reportagem do Jornal Nacional. Ambos teriam se encontrado em um Hotel no centro de Atibaia. Wassef manifestou pressa em reservar uma sala para a reunião dos dois, disse uma funcionária do Hotel para a jornalista Andréia Sadi.

A reportagem do portal G1 relata que “três novas testemunhas revelaram ao Jornal Nacional que o advogado Frederick Wassef e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, se conhecem há pelo menos um ano e meio. Os testemunhos apontam que ambos se encontraram em dezembro de 2018 --e desmentem, assim, o que Wassef vem afirmando, de que nunca viu Queiroz.”

A matéria ainda sublinha que “segundo testemunhas ouvidas pelo JN, 20 dias após a divulgação do relatório do Coaf, em 25 de dezembro de 2018, Queiroz foi para Atibaia, no interior de São Paulo, com Wassef. Ambos se reuniram num hotel no centro de Atibaia. O nome do titular da reserva do hotel ficou registrado no sistema: Fabrício José Carlos de Queiroz. O hóspede chegou no dia 26 de dezembro de 2018, uma quarta-feira, à 1h26. A passagem do ex-assessor de Flávio Bolsonaro por Atibaia durou poucas horas: ele foi embora por volta de 12h30 do mesmo dia.”

