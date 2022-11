Jovem é encontrado enforcado, com os pulsos e tornozelos amarrados em passarela de estrada do litoral de SP (imagem forte)

Apoie o 247

247 - O corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado pendurado na manhã deste domingo (27) em uma passarela de pedestres em Cubatão (SP). A vítima estava com uma corda envolta no pescoço, com sinais de enforcamento, além dos pulsos e tornozelos amarrados. As informações são do portal G1.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a polícia foi acionada para atender a ocorrência, registrada posteriormente como homicídio, por volta das 4h.





O corpo foi deixado em uma passarela, não finalizada ao lado da Avenida Principal da comunidade Vila Esperança. As motivações do crime ainda são investigadas, bem como a causa da morte, pois, por mais que o jovem estivesse com uma corda envolta no pescoço, não foi confirmado se morreu por enforcamento.O caso foi conduzido ao DP Sede de Cubatão, que acionou o Departamento Estadual de Investigações Criminais de Santos para seguir com as investigações.

