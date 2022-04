Judiciário autoriza Gabriel Monteiro a fiscalizar hospitais sem aviso prévio

A Justiça Federal no Rio também decidiu que o parlamentar continuará proibido de fazer as inspeções armado e só poderá estar acompanhado de um assessor edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça Federal no Rio de Janeiro liberou o vereador Gabriel Monteiro a retomar as fiscalizações em hospitais e em unidades de saúde sem o aviso prévio de quinze dias. O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva decidiu que o parlamentar continuará proibido de fazer as inspeções armado e só poderá estar acompanhado de um assessor. Continua em vigor a proibição de que ele divulgue imagens e gravações feitas nas unidades de saúde sem a autorização de terceiros. O teor da decisão foi publicado nesta sexta-feira (29) em reportagem da coluna Radar, de Veja.

O parlamentar também está sendo investigado após ser acusação por funcionários e ex-assessores de assédio moral e sexual.

Em decisão sobre os hospitais, o desembargador afirmou ser pública a prática de espetacularização da política, por vezes associada à manipulação de imagens e à desinformação, com vistas à promoção de canais e ao engajamento em mídias sociais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Também é público e notório que as abordagens empreendidas ostentam nítidas feições de intimidação, truculência e agressividade, em verdadeira desconformidade com a liturgia da função pública por ele exercida", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parlamentar virou alvo do Judiciário após o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro recorrer à Justiça contra a prática do youtuber de fazer gravações em hospitais públicos da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Justiça Federal do Rio atendeu, em 11 de abril, ao pedido do Cremerj e determinou a proibição das fiscalizações do parlamentar, sob pena de multa de R$ 50 mil para cada infração. Também exigiu que fossem comunicadas as visitas com, no mínimo, 15 dias de antecedência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE