Judiciário volta a tornar Anthony Garotinho inelegível

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato | Rio de Janeiro (RJ) - O candidato a deputado federal Anthony Garotinho (União) teve revogada a decisão que restabeleceu os seus direitos políticos e retirou as consequências pela condenação por improbidade administrativa em processos sobre fraudes envolvendo o projeto Saúde em Movimento, na época em que era secretário de estado do governo do Rio de Janeiro.

A mudança de decisão ocorreu após uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) demonstrar que não competia ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferir a decisão que retirou a condenação de Garotinho em julho. De acordo com o MP, o caso deveria ser apreciado pela Justiça local.

Garotinho não comentou em suas redes sociais a resolução que coloca em xeque a sua candidatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Impugnação

Na segunda-feira (15), a Procuradoria Regional Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio a impugnação da candidatura de Garotinho ao cargo de deputado federal nas Eleições 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedido sustenta que o ex-governador está inelegível após ser condenado por crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documentos públicos e coação no curso do processo de testemunhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a coluna de Berenice Seara, do Extra, o político foi condenado pela Justiça Eleitoral após ser alvo da Operação Chequinho, que mirou irregularidades no programa "Cheque-Cidadão", instituído em 2009 em Campos dos Goytacazes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.