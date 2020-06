TJ do Rio atende recurso de Flávio Bolsonaro e manda investigação para segunda instância

Por dois votos a um, na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RJ, o processo sai da primeira instância, do controle do juiz Flávio Itabaiana, e vai para o Órgão Especial, na 2ª instância, como queria a defesa do senador edit

247 - A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro no processo sobre as “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Por dois votos a um, o processo sai da primeira instância, do controle do juiz Flávio Itabaiana, e vai para o Órgão Especial do tribunal, na 2ª instância.

A relatora Suimei Cavalieri foi a única que se colocou contra o recurso da defesa do senador. Os desembargadores Paulo Rangel e Mônica Toledo foram favoráveis.

Os desembargadores, por outro lado, decidiram pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana, que prendeu o ex-assessor Fabrício Queiroz e emitiu mandado de prisão contra sua mulher, Márcia Queiroz, que está foragida. Apenas Paulo Rangel foi contra.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.