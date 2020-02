Justiça autoriza realização de nova necrópsia no corpo de Adriano da Nóbrega

O juiz Augusto Yuzo Jouti, da Justiça da Bahia, determinou que nova perícia no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega seja feita por peritos do Instituto Médico Legal do Rio, onde o corpo está desde o último domingo. Porém, família do miliciano e o MP da Bahia poderão indicar assistentes técnicos para a necrópsia edit

247 - A Justiça da Bahia autorizou a realização de novo exame de necrópsia no corpo do ex-PM do Bope e miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. O pedido foi apresentado pelo Ministério Público da Bahia e também pela família do miliciano.

O juiz Augusto Yuzo Jouti determina que a perícia seja feita por peritos do Instituto Médico Legal do Rio, onde o corpo de Adriano está desde o último domingo. Porém, família do miliciano e o MP poderão indicar assistentes técnicos, que vão elaborar quesitos e pedir esclarecimentos.

Com a decisão, o pedido anterior da família para cremação do corpo de Adriano fica novamente suspenso. O corpo deverá ser mantido e conservado em câmara de refrigeração do IML do Rio.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a família de Adriano havia solicitado que a necrópsia fosse feita no corpo do miliciano por um perito independente e particular. Mas o juiz determinou que somente um assistente de acusação acompanhe o exame que será feito por um perito do IML do Rio.

O magistrado estabeleceu que, após a realização da perícia, a família do ex-policial e o MP da Bahia deverão se manifestar em três dias para que seja determinado pela Justiça o destino do corpo.