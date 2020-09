Justiça de São Paulo proíbe sessões presenciais na Alesp após casos de Covid-19 em deputados

247 - A Justiça de São Paulo proibiu sessões presenciais na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em função da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi assinada no último dia 18. A ação foi requerida pela deputada Mônica Seixas (PSOL), da Bancada Ativista.

A proibição vem em meio à contaminação de dezenas de deputados da assembleia. Mônica acusou deputados bolsonaristas de não usarem máscara em plenário, contrariando decreto do governador João Doria (PSDB).

A decisão da Justiça ainda cita a posse do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, que ocorreu de forma presencial e que possivelmente levou à contaminação pela Covid-19 de diversos participantes, como Fux, Rodrigo Maia, Augusto Aras, entre outros. Confira na íntegra:

