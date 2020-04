Justiça determina que iFood e Rappi paguem auxílio a entregadores afastados por covid-19

De acordo com decisão da Justiça do Trabalho, o auxílio deve ser no valor de um salário mínimo (R$ 1.045) a entregadores afastados em decorrência do coronavírus edit

247 - A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que os aplicativos de delivery Rappi e iFood paguem um auxílio no valor de um salário mínimo (R$ 1.045) a entregadores afastados em decorrência do coronavírus. A decisão vale para todo o Brasil, mas somente para entregadores do grupo de risco.

De acordo com a sentença, as empresas devem fornecer "assistência financeira aos trabalhadores que integram grupo de alto risco [maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, imunocomprometidos e gestantes], que demandem necessário distanciamento social ou afastados por suspeita ou efetiva contaminação pelo novo coronavírus".

‌‌‌Os aplicativos devem fornecer álcool gel com concentração de 70% aos entregadores.

O Brasil tem pelo menos 11,4 mil casos de coronavírus e 491 mortes provocadas pela covid-19.

