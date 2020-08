Justiça do Rio nega quebra de sigilo telefônico de ex-assessores de Flávio Bolsonaro

O juiz Elder Fernandes, da 10ª Vara Federal do Rio, justificou a negação do pedido afirmando que o MPF não apresentou indícios de que a denúncia do vazamento feita pelo empresário e suplente de Flávio no senado, Paulo Marinho, seja verdadeira edit

247 - A Justiça Federal no Rio de Janeiro negou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para quebrar o sigilo telefônico do chefe de ex-assessores de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do estado, segundo o portal O Antagonista.

A decisão foi tomada a partir das investigações sobre o vazamento de informações da Operação Furna da Onça, que apura o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Alerj. O pedido pede quebra de sigilo ao advogado Victor Granado, ao chefe do gabinete, coronel Miguel Braga Grillo e a Valdenice Meliga, que trabalhava na Alerj.

O juiz Elder Fernandes, da 10ª Vara Federal do Rio, justificou a negação do pedido afirmando que o MPF não apresentou indícios de que a denúncia do vazamento feita pelo empresário e suplente de Flávio no senado, Paulo Marinho, seja verdadeira.

