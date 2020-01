Justiça Militar absolve PM que estuprou jovem em viatura

A Justiça Militar autorizou a soltura dos policiais militares Anderson Silva da Conceição e Danilo de Freitas Silva, após denúncia de estupro em São Paulo. Policias ofereceram carona para a vítima e um deles sentou no banco de trás do carro junto com ela, onde teria cometido o crime edit

247 - A Justiça Militar autorizou a soltura dos policiais militares Anderson Silva da Conceição e Danilo de Freitas Silva, presos preventivamente desde junho após denúncia de estupro em uma viatura na Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

A vítima, identificada como Natália, de 19 anos, afirmou que os militares teriam oferecido uma carona até uma estação de ônibus do município. Um dos policiais sentou no banco de trás do carro junto com a vítima, onde teria cometido o estupro. Eles confirmaram a carona, mas negaram o crime.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram que um dos soldados foi para o banco de trás do carro, contrariando a versão dada por eles de que teriam permanecido na parte da frente.