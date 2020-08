Justiça ordena que deputado bolsonarista exclua vídeos contra Alexandre de Moraes e estabelece multa de R$ 50 mil por dia

O deputado federal Otoni de Paula chamou o ministro do STF Alexandre de Moraes de "déspota" e "canalha" edit

247 - A Justiça de São Paulo determinou que o deputado bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) apague de suas redes sociais vídeos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a Folha de S. Paulo.

Entre outras coisa, o deputado chama Moraes de "déspota" e "canalha". A ação de indenização por dano moral foi movida pelo ministro do STF.

Na decisão liminar, o juiz do caso escreve que "não é possível que se utilize da liberdade de expressão como escudo para a prática de crimes contra a honra" e colocou multa diária de R$ 50 mil a cada dia que os vídeos permaneçam no ar.

"O senhor é um canalha. Prestar um desserviço à sociedade brasileira. O senhor é tudo menos um democrata. E o senhor não vai calar este deputado. Não vai porque eu não coloquei o meu caráter no balcão de negócios. Não fiz do meu nome o que o senhor fez do seu. Tenho honra, ministro", diz Otoni em um dos vídeos.

