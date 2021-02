Kim Kataguiri a Bolsonaro: "Quem vende alma ao demônio" sabe "que capeta cobra juros"

247 - Membro do Movimento Brasil Livre (MBL), apoiador do golpe contra Dilma Rousseff, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), que se candidatou a presidente da Câmara, mas perdeu a eleição para Arthur Lira (PP-AL), fez duras críticas a Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que "quando se vende a alma ao demônio, aprende que o capeta cobra juros".

"Prefiro perder uma eleição, do que perder a minha alma, prefiro perder uma eleição, do que manchar o nome da minha filha, do que me associar a criminoso", afirmou ele em discurso na tribuna da Câmara, fazendo referência à proximidade entre o presidente e deputados do chamado "Centrão".

"Se prepara, Jair Bolsonaro, sua hora vai chegar. Você vai aprender que quando se vende a alma ao demônio, o capeta cobra com juros e correção monetária", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais