Lava Jato do Rio de Janeiro era chamada de "Santa Inquisição" por procuradores

Conjur - Os procuradores da "lava jato" se referiam à franquia fluminense do consórcio como "Santa Inquisição", o que indica que tinham plena consciência das ilegalidades e arbitrariedades praticadas por membros do Ministério Público Federal e juízes. Os diálogos constam do material obtido por hackers e posteriormente apreendido pela Polícia Federal. Após decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Lula teve acesso às conversas.

A Santa Inquisição foi um conjunto de instituições da Igreja Católica, criadas no século XIII. Seu objetivo era combater a heresia, blasfêmia, bruxaria e outros costumes em desacordo com os padrões do catolicismo. Para tanto, os suspeitos eram pressionados a confessar, muitas vezes sob tortura. Eles não conheciam a acusação e não sabiam quem os havia denunciado. Os julgamentos eram secretos e sem possibilidade de defesa efetiva.

Uma das ocasiões em que o "lava jato" fluminense foi chamada de "Santa Inquisição ocorreu no dia em que o ex-presidente Michel Temer foi preso:

Chat_248970581

21 MAR 19

11:49:00 Carol PGR minha sensação é que estamos de volta ao jogo, galera

11:49:25 Monique

11:49:25 Primeira vítima da Santa Inquisição é um advogado de esquerda

11:59:49 Cibele Parabéns aos valorosos colegas da FT LJ do Rio!!!!!! Uma notícia boa numa fase de notícias ruins!!!

11:55:38 Danilo Gravíssimo isso

11:57:03 Monique Veja que o primeiro ato de arbítrio foi de alguém que acusou o presidente de crime. Isso não foi à toa. Foi para pescar apoio para a Santa Inquisição

11:57:57 Qual a justificativa para competência do STF, pelo amor de Deus?

11:58:45 Fabio george E a OAB continua calada?

12:02:12 Luiz Lessa Caladissima

12:02:26 O presidente atual é de esquerda

12:02:47 Filho de militante preso e torturar na ditadura

12:02:52 Ex aluno da puc

12:03:02 Advogado trabalhista

12:09:07 Monique E o advogado preso também é de izquierda

A ConJur manteve as abreviações e eventuais erros de digitação e ortografia presentes nas mensagens.

No mesmo dia, os procuradores voltaram a ironizar os arbítrios cometidos por autoridades:

12:17:24 Julio Parabéns colegas da FT-LJ

12:17:41 Renata Baptista 5CCR como lembrou o Rogerio Nascimento,

Garotinho e Rosinha sao herdeiros do Brizolismo

12:18:00 que era o grupo opositor do Chagas Freitas

12:20:08 Menos a Benedita das Silva

12:23:08 Hayssa Gente eu tava visitando Léo na uti

12:23:11 Tou gritando aqui

12:23:13 HAHAAHAHAHAHAH

12:23:27 Parabéns aos colegas da FTLJ

12:23:31 Que orgulho gente

12:24:40 Espero que ao menos esteja gritando em casa e não no hospital

12:25:15 Hayssa Gritei em casa

12:25:27 Hahahaahahahah

12:25:33 Pulei aqui de alegria

12:25:37 Tou vibrando hahahahahaha

12:25:38 Patrick Salgado Grita muito não senão a inquisição vai te pegar!

12:25:39 Proc Rep Ricardo Parabéns efusivos aos Colegas da FT-LJ/RJ!

#orgulho

12:26:27 Hayssa Não agora pô

12:26:27 Cibele Moreira Franco já está preso O ex-ministro é padrasto da mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia:

https://bit.ly/2TPEYJ3

12:26:29 Hayssa Hahahahaahha

Michel Temer foi preso preventivamente por determinação do juiz Marcelo Bretas, da da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável por julgar os casos da "lava jato" no estado.

