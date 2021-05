Livre, leve e solto, Queiroz tira onda na praia do Rio

"Brasil acima de tudo, deus acima de todos", postou o operador do esquema de corrupção da rachadinha do clã Bolsonaro edit

247 – O miliciano Fabrício Queiroz, apontado pelo Ministério Público como operador do esquema de corrupção da rachadinha do clã Bolsonaro, que consiste no desvio de parte dos salários de servidores, está de bem com a vida. É o que aponta reportagem do jornal O Globo. "Aproveitando a liberdade concedida em março pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após nove meses em prisão preventiva, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), tem utilizado as redes sociais — mais precisamente sua conta no Instagram — para registrar idas à praia e demonstrar apoio a manifestações populares favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro", aponta o texto.

"No último fim de semana, Queiroz publicou vídeos no Instagram que mostram bolsonaristas nas ruas ao longo do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, cantando o hino nacional e soltando um balão onde o rosto de Jair Bolsonaro. Na legenda de uma publicação, escreveu: 'Subindo rumo a 2022! Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!!'”, indica ainda o repórter.

