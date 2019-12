Lula e Chico Buarque participam de jogo de futebol em campo do MST

O campo Dr. Sócrates Brasileiro, em Guararema (SP), recebe amigos do ex-presidente Lula e do cantor Chico Buarque, além de integrantes de movimentos sociais em encontro neste domingo (22). A expectativa do evento é reunir cerca de 4 mil pessoas edit

Partido dos Trabalhadores - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor Chico Buarque irão reunir seus amigos para disputar uma partida de futebol com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e amigos no próximo domingo (22). O jogo será celebrado no campo Dr. Sócrates Brasileiro, nome dado em homenagem ao ídolo da Democracia Corintiana, em Guararema (SP).

A expectativa do evento é reunir cerca de 4 mil pessoas para assistir à partida, além de políticos, artistas, juristas e militantes de movimentos populares.

O local que recebe a partida é onde funciona desde 2005 a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), maior centro de formação política do MST, que recebe milhares de militantes do Brasil e do mundo a cada ano.

Ao vivo em rádio, TV e nas redes sociais

A partida e as atividades do evento serão transmitidas ao vivo, a partir do meio-dia até às 15h, pelo Brasil de Fato, pela TVT, e na Rádio Brasil Atual (FM 93,3 no litoral paulista, FM 98,9 na Grande São Paulo e FM 102,7 no noroeste paulista).

Para acompanhar pelo Brasil de Fato, acesse também nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Para sintonizar a TVT, é preciso uma antena digital, interna ou externa. Na grande São Paulo, o canal é o 44.1 (sinal digital HD aberto); na NET o canal é o 512 (NET HD-ABC); no UHF, a sintonia é 46; 13 na NET-Mogi; e Canal 12 na Vivo São Caetano do Sul.

Para quem está fora de São Paulo, pode sintonizar a TVT com a parabólica, via satélite. É necessário direcionar a antena para StarOne C3 Freq: 3973 Mhz Pol: Vertical, DVB-s2; SR: 5000 FEC ¾. http://www.tvt.org.br/como-sintonizar/