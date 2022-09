Lula em Ipatinga: “Eu respeito as urnas eletrônicas e Bolsonaro sabe que vai perder”

Apoie o 247

ICL

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (23/09), durante entrevista coletiva de imprensa em Ipatinga (MG), que confia nas urnas eletrônicas e que seu adversário na corrida eleitoral coloca em xeque o processo democrático brasileiro pois sabe que vai perder.

Lula declarou que se fosse verdade a teoria da conspiração bolsonarista de que as urnas podem ser fraudadas, jamais um metalúrgico ou uma ex-guerrilheira seriam presidentes da República. Dilma Rousseff, que foi presa e torturada quando lutou pela democracia contra a ditadura militar, estava presente no evento.

“Eu respeito as urnas eletrônicas. Desde que elas começaram não há nenhuma denúncia de qualquer processo de corrupção ou fraude. O que está acontecendo é que nosso atual e logo-logo ex-presidente sabe que vai perder, então ele está mais ou menos como Donald Trump nos Estados Unidos. Partindo desse cidadão qualquer acusação a gente não pode levar muito a sério”, afirmou.

A fala fez referência ao então presidente Trump, que em 2020 perdeu nas urnas a disputa pela reeleição, negou o resultado e mobilizou apoiadores de extrema-direita para invadirem o centro legislativo do Estado americano.

“Espero que nosso adversário seja inteligente e assim que for publicado o resultado ele aceite e vá para casa pensar no que fazer, porque no dia seguinte que nós tomarmos posse, nós vamos abrir o sigilo que ele decretou. A sociedade tem interesse de saber o que fizeram os filhos dele, Eduardo Pazuello, e o que tem no cartão corporativo para ele ter decretado sigilo de cem anos”, completou.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.